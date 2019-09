ATP Cup belooft deelname tennistop

De eerste editie van de ATP Cup, een landentoernooi voor tennissers begin volgend jaar in Australië, belooft een groot succes te worden. De organiserende bond voor proftennissers meldt dat Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic hun deelname hebben bevestigd. Volgens de ATP hebben alle spelers uit de mondiale top 10 toegezegd met hun land in actie te komen op het toernooi, waar een prijzengeld van 13,5 miljoen euro klaarligt.

“Het is van groot belang dat de topspelers in dit nieuwe evenement uitkomen. Het ziet ernaar uit dat we het tennisjaar op een grootse manier aftrappen”, zei ATP-baas Chris Kermode. Ook voormalig nummer één van de wereld Andy Murray wil deelnemen aan het toernooi, waarvoor de beste achttien landen van de wereldranglijst van deze week zijn geplaatst en Australie een wildcard heeft gekregen. Nog vijf landen worden aan het deelnemersveld toegevoegd. In zes groepen van vier landen wordt op 3 januari begonnen in Brisbane, Perth en Sydney. Het toernooi eindigt op 12 januari, kort voor de Australian Open.