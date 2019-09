Garcia wint jubileumeditie KLM Open

De Spanjaard Sergio Garcia heeft op The International bij Schiphol de 100e editie van het KLM Open op zijn naam geschreven. De 39-jarige golfer stelde de titel veilig met een rondje van 69 slagen (-3). Hij eindigde op een totaal van 270 slagen. De 18-jarige Deen Nicolai Højgaard kon een uitstekend toernooi net niet bekronen met een sensationele titel. Hij eindigde als tweede met een score van 271, gevolgd door de Brit Matt Wallace (273 slagen).

Voor Garcia was het zijn zestiende eindzege op de Europese Tour. Daarmee verdiende hij een bedrag van ruim 330.000 euro. Hij won in totaal ruim dertig toernooien, waaronder de Masters in 2017.

Garcia meldde zich zaterdag aan kop met een rondje van 66 slagen. Hij moest de eerste plaats in het klassement toen nog delen met de Engelsman Callum Shinkwin. De Brit viel zondag met een rondje van 74 terug naar de vijfde plaats (275 slagen).

De verrassende Wil Besseling was de beste Nederlander in de eindstand op de gedeelde zevende plaats (277 slagen). Favoriet Joost Luiten (278) moest genoegen met de gedeelde tiende plek.