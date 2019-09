Honkballers verslaan ook Zuid-Afrika

De Nederlandse honkballers hebben de voorlaatste wedstrijd van het olympische kwalificatietoernooi gewonnen van Zuid-Afrika. In Bologna won het Koninkrijksteam met 7-1 en houdt het een kleine kans om het OKT te winnen. Oranje speelt zondag nog tegen Italië.

De ploeg van bondscoach Evert-Jan ’t Hoen kwam al in de eerste inning op 2-0 door punten van Roger Bernadina en Kalian Sams. Zuid-Afrika deed wat terug in de tweede slagbeurt via Hein Robb. Met scores van Bernadina, Sams en Sharlon Schoop (homerun) en Yurendell Decaster liep Nederland verder uit. Dwayne Kemp bracht Oranje op 7-1 en die stand werd in de volgende slagbeurten niet meer veranderd.

Nederland is afhankelijk van de uitslagen van de andere twee duels van zaterdag. Italië speelt tegen Spanje en het nog ongeslagen Israël tegen Tsjechië. Alleen de winnaar van het toernooi verdient een ticket voor de Olympische Spelen van Tokio, de nummer 2 krijgt in maart een herkansing op een tweede OKT.