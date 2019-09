Murray verliest in tweede ronde Zhuhai

Andy Murray heeft zijn eerste zege in het enkelspel op de ATP Tour sinds zijn ingrijpende heupoperatie geen vervolg kunnen geven. De 32-jarige Schot verloor in de tweede ronde in het Chinese Zhuhai van de Australiër Alex de Minaur: 6-4 2-6 4-6.

Murray had de tweede ronde bereikt ten koste van de Amerikaan Tennys Sandgren. Daarvoor had hij twee uur en 41 minuten nodig. De partij tegen De Minaur duurde bijna net zo lang. In de derde set kregen beide spelers drie breakpoints, maar was de Australiër de enige die er één wist te benutten.

De Schot keerde half juni terug in het dubbelspel en pas twee maanden later kwam hij ook weer in actie in het enkelspel. In Cincinnati verloor Murray van Richard Gasquet en een week later in Winston-Salem van Sandgren, van wie hij in Zhuhai wel won. In het challengercircuit won hij eind augustus al wel twee keer.