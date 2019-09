Verstappen de snelste in tweede training

Max Verstappen heeft in de tweede training voor de Grote Prijs van Rusland de beste tijd neergezet. De Nederlander was in zijn Red Bull met 1.33,162 de snelste op het circuit van Sotsji. Eerder op de dag had Verstappen in de ochtendsessie de tweede tijd neergezet. Hij was toen een fractie minder snel dan Charles Leclerc.

De Monegask ging in zijn Ferrari als snelste rond in de eerste vrije training (1.34,462). Verstappen was 0,082 langzamer. In de middagsessie waren de rollen omgedraaid en was het verschil groter. Leclerc eindigde als tweede, op 0,335 van de Nederlander.

De 21-jarige kopman van Red Bull weet nu al dat hij zondag niet vooraan zal starten. Een deel van de Honda-motor in zijn bolide is vervangen en dat levert Verstappen een gridstraf van vijf plaatsen op.