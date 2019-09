Volleybalsters kunnen niet stunten in Osaka

De Nederlandse volleybalsters hebben tijdens de World Cup in Japan niet kunnen stunten. Oranje was niet opgewassen tegen het favoriete China: 3-1. De setstanden in Osaka waren 25-19 25-16 21-25 25-19.

Voor Nederland was het de vierde nederlaag in het negende duel. De voorgaande wedstrijd tegen Rusland ging afgelopen dinsdag met 3-0 verloren. China behaalde de negende zege op rij in Japan. De koploper won tot dusver zeven duels met 3-0. Braziliƫ wist eerder in het toernooi twee sets te winnen van de titelverdediger (3-2).

Voor de Nederlandse aanval was er in Osaka aanvankelijk geen doorkomen aan. De Chinese ‘muur’ had alleen al in de eerste set zes succesvolle blokkeringen. In de derde set strafte de formatie van bondscoach Jamie Morrison de slordigheden bij China goed af, maar in de vierde set was de Aziatische topploeg weer bij de les. Lonneke Sloetjes was topscorer in het duel met 24 punten, gevolgd door de Chinese uitblinker Ting Zhu met 22 punten.

Oranje speelt in Osaka zaterdag tegen de Dominicaanse Republiek en sluit zondag het toernooi af tegen gastland Japan.