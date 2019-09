Brons voor windsurfster De Geus op WK

Windsurfster Lilian de Geus heeft bij de WK in de RS:X-klasse op het Gardameer genoegen moeten nemen met brons. De wereldkampioene van vorig jaar eindigde in de afsluitende medalrace als zesde. De Geus zakte daardoor in het klassement van de tweede naar de derde plaats.

De Chinese Lu Yunxiu nam de status van wereldkampioene over van De Geus. Een vijfde plaats in de medalrace volstond voor Lu om het goud te pakken. Katy Spychakov uit Israƫl schoof op naar de tweede plek door als derde over de finish te komen in de slotrace met dubbele punten. De Geus werd zesde en eindigde zo als derde in het klassement.

De 27-jarige windsurfster lag deze week lang op koers om haar wereldtitel te prolongeren, maar door een teleurstellend resultaat in de laatste reguliere race (23e) moest De Geus de eerste plaats afstaan.