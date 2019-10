Nadal zegt af voor masterstoernooi Shanghai

Tennisser Rafael Nadal heeft zich afgemeld voor het masterstoernooi van Shanghai. De organisatie van het Chinese toernooi meldt de Spaanse tennisser nog te veel last heeft van een polsblessure.

Nadal had zich op de laatste dag van de Laver Cup op 22 september al teruggetrokken omdat hij te veel last had van zijn pols. Het toernooi in Shanghai komt nog te vroeg.

De Spanjaard won het Chinese masterstoernooi nog nooit. Twee keer verloor hij de finale, in 2009 van Nikolai Davidenko, in 2017 van Roger Federer. De Masters van Shanghai vinden plaats van 5 tot en met 13 oktober.

“Tot mijn spijt moet ik bekendmaken dat ik niet kan spelen in Shanghai dit jaar”, laat Nadal weten. “Het is het tweede jaar op rij dat ik afwezig ben. Maar, zoals jullie weten, heb ik een ontsteking aan mijn linkerpols opgelopen tijdens de Laver Cup en heb ik niet de tijd gehad om te herstellen en te trainen voor dit geweldige toernooi. Ik hoop terug te keren in 2020.”

Toernooidirecteur Michael Luevano vindt het jammer, maar wenst de Spaanse tennisser een goed herstel toe. “Hij geeft altijd alles als hij op de baan staat en zijn hardheid kent geen grenzen, zoals in 2014, toen hij hier speelde, terwijl hij last had van een blindedarmontsteking.”