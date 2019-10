Hassan: ik wil ook twee medailles in Tokio

Sifan Hassan had de nacht na het behalen van haar gouden medaille op de 1500 meter geen oog dicht gedaan, maar ze was zondag opvallend monter en fris. Vol overtuiging keek ze vooruit naar Olympische Spelen volgend jaar in Tokio. “Ik wil dubbelen in Tokio en twee medailles winnen’’, zei de atlete, die na huldiging, persconferenties, dopingcontrole, maaltijd, busreis, fysieke verzorging en napraten met haar manager om 8.00 uur in de ochtend in haar bedje duikelde

In welke combinatie is nog niet helemaal duidelijk. Hassan behoort op alle afstanden tot de wereldtop. Ze was in Doha de eerste vrouw in de atletiek die de wereldtitels won op 1500 meter en 10.000 meter. “Ik kies voor de afstanden waarop ik zeker een medaille kan winnen. In Tokio is de 10.000 meter op de laatste dag. Voor die afstand moet je fris zijn. Dus als ik die wil lopen, moet ik goed kijken welke afstand er beter bij past”, aldus Hassan, die ook op de 5000 meter tot de absolute wereldtop behoort.