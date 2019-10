Márquez in stijl naar zesde wereldtitel MotoGP

De Spaanse motorcoureur Marc Márquez heeft voor de zesde keer in zijn loopbaan de wereldtitel in de zwaarste motorklasse, de MotoGP, veroverd. De rijder van Honda deed dat in stijl door de Grote Prijs van Thailand te winnen, terwijl zijn Italiaanse rivaal Andrea Dovizioso als vierde eindigde.

Met nog vier races te gaan is Márquez niet meer in te halen. Ducati-coureur Dovizioso was de enige die de Honda-coureur nog kon bedreigen, maar hij heeft met nog maximaal 100 punten te winnen, nu 110 punten achterstand.

Márquez won in 2019 tot nu toe negen races dit seizoen en finishte vijf keer als tweede. Alleen bij de Grote Prijs van de Verenigde Staten in Austin viel de Spanjaard uit.

Het is alweer de achtste wereldtitel in totaal voor de 26-jarige Spanjaard. Hij won in 2010 de titel in de 125cc en in 2012 was hij de kampioen in de Moto2. Zijn eerste van vijf titels in de koningsklasse won hij in zijn debuutjaar 2013. Zijn achtste titel mocht hij in Thailand vieren door op een pooltafel symbolisch de zwarte bal met nummer acht te potten.

Het zag er vrijdagochtend niet naar uit dat Márquez de wereldtitel ging pakken op het Chang International Circuit in Buriram. Hij ging hard onderuit in de eerste training en werd naar het ziekenhuis gebracht. Met pijn in zijn heup, rug en benen stapte hij enkele uren later gewoon op voor de tweede training.

De Fransman Fabio Quartararo startte in Thailand van pole en hield die positie lang vast. Márquez zat geduldig in het wiel van de Yamaha-coureur en zette zijn Honda enkele keren ernaast. Pas in de slotronde plaatste de Spanjaard zijn ultieme aanval en passeerde de Yamaha. De Fransman deed in de laatste bocht nog een tegenaanval, maar Márquez hield de goede lijn en kwam als eerste over de streep. Quartararo werd tweede voor de Spanjaard Maverick Viñales.