Weg naar Tokio beachvolley loopt via Eindhoven

Eindhoven is gastheer van de finales van het olympisch kwalificatietoernooi beachvolleybal voor Europese teams. De CEV Beachvolleybal Continental Cup Finals vinden plaats van 22 tot en met 28 juni in het centrum van de lichtstad, maakte de volleybalbond vrijdag bekend.

De Continental Cup Beachvolleybal bestaat uit twee voorrondes (voorjaar 2019 en voorjaar 2020) en de Finals. Nederland mag als organisator van de Finals de voorrondes overslaan en automatisch meedoen bij de mannen en de vrouwen. Het toernooi geldt als laatste kans om een ticket voor Tokio te bemachtigen. De winnaars bij de mannen en de vrouwen mogen deelnemen aan de Spelen.

Het wereldkampioenschap in Hamburg begin juli was de eerste mogelijkheid voor teams om zich te plaatsen voor Tokio. Daarna konden teams in september een ticket veroveren op het intercontinentale OKT Beachvolleybal in China. Teams die op 15 juni 2020 in de geschoonde top 15 van de olympische wereldranglijst staan, zijn voorts ook verzekerd van deelname.