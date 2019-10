Hamilton wint GP Mexico, Verstappen zesde

Max Verstappen is bij de Grote Prijs van Mexico na een lange inhaalrace als zesde geëindigd. De zege op de Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico-Stad ging naar Mercedes-coureur Lewis Hamilton. Door de derde plaats van zijn teamgenoot Valtteri Bottas kan de Brit zich echter nog niet voor de zesde keer wereldkampioen noemen.

Verstappen kwam in de vijfde ronde in aanraking met de Mercedes van Bottas en moest met een lekke band naar de pits. Vanaf de laatste positie begon hij op harde banden aan een lange inhaalrace. Die bracht hem naar de zesde plaats, achter teamgenoot Alexander Albon.

Ferrari-coureur Charles Leclerc was van poleposition gestart, maar viel na een mislukte tweede pitstop terug naar de vierde plek. Sebastian Vettel eindigde tussen de Mercedessen in als tweede.

Verstappen moest van start vanaf plaats vier. De Limburger had zaterdag de snelste tijd neergezet bij de kwalificatie, maar was drie plekken teruggezet omdat hij gele vlaggen had genegeerd bij een crash van Bottas in de slotfase.

De Red-Bull-coureur streed bij de start met Lewis Hamilton om plaats drie en raakte net als de Brit naast de baan. Verstappen viel terug naar de achtste plaats. In de vijfde ronde kwam hij in aanraking met de Mercedes van Valtteri Bottas. Met een lekke band wist hij dat het podium en zeker een derde op rij in Mexico onbereikbaar was. De zesde plaats was het hoogst haalbare.

Hamilton heeft 363 punten en 74 punten voorsprong op Bottas. De Brit haalt daardoor niet voor de derde keer op rij de wereldtitel binnen in Mexico-Stad, maar de titel is met nog drie races te gaan een kwestie van tijd. Verstappen staat met 220 punten vijfde.