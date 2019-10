Nadal schakelt Wawrinka uit in Parijs

Rafael Nadal heeft ten koste van Stan Wawrinka de kwartfinales bereikt van het masterstoernooi van Parijs. De Spanjaard was met twee keer 6-4 te sterk voor de Zwitser.

Nadal won al zijn eigen servicegames. In de eerste set sloeg hij op de service van Wawrinka toe bij 1-1. Ook in de tweede set had hij aan een break genoeg, dit keer bij 4-4.

Voor Nadal, die het indoortoernooi in Frankrijk nog nooit won, is het zijn eerste optreden sinds de US Open. Door zijn zege blijft hij in de race om het jaar af te sluiten als de nummer 1 van de wereld. Novak Djokovic voert de ranglijst nog aan, maar hij heeft in Parijs en later op de ATP Finals in Londen een finaleplaats te verdedigen. Nadal liet die toernooien vorig seizoen schieten.

In de kwartfinales neemt Nadal het op tegen de Fransman Jo-Wilfried Tsonga.