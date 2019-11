Djokovic voor vijfde keer de beste in Parijs

Tennisser Novak Djokovic heeft voor de vijfde keer het masterstoernooi van Parijs op zijn naam geschreven. De Serviër, die de eerste plaats op de wereldranglijst maandag moet afstaan aan Rafael Nadal, was in de finale te sterk voor de Canadees Denis Shapovalov: 6-3 6-4.

Een vroege break leverde Djokovic binnen een half uur de winst van de eerste set op. Ook in de tweede set was één break genoeg voor de 32-jarige Serviër, die zijn vijfde toernooizege van dit jaar binnenhaalde. Hij won ook de Australian Open, Wimbledon, het masterstoernooi van Madrid en in Tokio.

Djokovic schreef het indoortoernooi in Parijs in 2009, 2013, 2014 en 2015 ook al op zijn naam. Vorig jaar moest hij in de eindstrijd buigen voor de Rus Karen Chatsjanov.

Shapovalov (20) kreeg een vrije doortocht naar zijn eerste mastersfinale omdat Nadal zich zaterdag vlak voor de start van hun partij geblesseerd terugtrok.