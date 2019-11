Van der Poel wil ook naar Vuelta

Kort voor zijn eerste optreden in een veldrit dit seizoen heeft Mathieu van der Poel zondag zijn ambities voor komend jaar uitgesproken. Zoals bekend is de mountainbikewedstrijd op de Olympische Spelen in Tokio een hoofddoel. De 24-jarige wereldkampioen veldrijden wil kort erna zijn eerste grote ronde afwerken, de Vuelta.

“De focus ligt in de zomer op de Spelen. Tokio is mijn grote droom en daarna is een grote ronde rijden de grote en nieuwe uitdaging. Ik wil graag naar de Vuelta”, vertelde Van der Poel in Ruddervoorde, waar hij een cross uit de Superprestige rijdt.

De Ronde van Spanje start in 2020 in Nederland, zijn team Corendon-Circus moet nog wel een wildcard krijgen. Andere doelen voor volgend jaar zijn de prolongatie van zijn wereldtitel in het veld en een hoofdrol vervullen in een aantal voorjaarsklassiekers. De Nederlander won dit jaar Dwars door Vlaanderen, de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race. In de Ronde van Vlaanderen finishte hij als vierde, Parijs-Roubaix reed hij niet. Dat doet Van der Poel volgend jaar wel.