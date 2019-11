Wielrenners Vinokoerov en Kolobnev vrijuit

De oud-wielrenners Aleksandr Vinokoerov en Aleksandr Kolobnev worden niet langer verdacht van corruptie. Dat heeft een rechtbank in Luik beslist. De Kazach en de Rus zouden tijdens de klassieker Luik-Bastenaken-Luik in 2010 vals hebben gespeeld. Beiden reden in de slotfase voorop, waarop Vinokoerov zijn metgezel 150.000 euro zou hebben toegezegd om te mogen winnen. Dat gebeurde ook. De rechter sprak beide oud-renners vrij vanwege gebrek aan bewijs.

De aanklagers beschikten over e-mailverkeer tussen beide renners en bankafschriften waaruit bleek dat Vinokoerov in juli en december 2010 respectievelijk bedragen van 100.000 en 50.000 euro had overgemaakt van zijn Monegaskische bankrekening naar een Zwitserse bank waar Kolobnev een rekening had. De rechter oordeelde dat op basis daarvan niet kon worden geconcludeerd dat de koers verkocht was.

Vinokoerov, inmiddels teambaas van wielerploeg Astana, en Kolobnev hebben altijd ontkend dat er sprake was van omkoping.