Wielrenner Stybar weer even terug in het veld

Zdenek Stybar gaat in voorbereiding op het wegseizoen en aantal veldritten rijden. Wielerploeg Deceuninck – Quick-Step meldt dat de 33-jarige Tsjech de komende weken zal starten in wedstrijden in Essen, Zonhoven, Sint-Niklaas, Zolder, Bredene, Loenhout, Diegem en Baal.

Stybar is drievoudig wereldkampioen veldrijden. Hij veroverde die titels in 2010, 2011 en 2014. Daarna werd hij een succesvol wegrenner met onder meer etappezeges in Tour en Vuelta. Dit jaar won hij onder meer de Omloop Het Nieuwsblad en de E3 BinckBank Classic, voorheen de E3 Prijs Harelbeke.

Stybar ziet de veldritten met name als een goede voorbereiding op de voorjaarsklassiekers. “Daarbij is de sfeer ook altijd top met een geweldig publiek. Vooral de wedstrijden rond kerst en oud & nieuw spreken me aan. Ik heb hetzelfde doel als vorig jaar: me amuseren en me klaarstomen voor het nieuwe seizoen.”