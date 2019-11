Van der Poel voltooit Europese hattrick

Mathieu van der Poel heeft voor de derde keer op rij de Europese titel in het veldrijden veroverd. De Nederlander moest hard werken voor de kampioenstrui en op de lastige modderige omloop in het Italiaanse Silvelle tot het uiterste gaan om zich te ontdoen van de Belgische concurrentie.

Met een ultieme versnelling in de laatste ronde wist hij toch nog los te komen en het goud te bemachtigen. De Belg Eli Iserbyt hield het langst vol. Hij eindigde kort na Van der Poel als tweede en pakte het zilver. Diens landgenoot Laurens Sweeck finishte als derde op 20 seconden en verdiende brons. Lars van der Haar werd vijfde op 35 tellen.

Van der Poel reed pas zijn tweede veldrit van het seizoen, maar de wereldkampioen gold niettemin als torenhoge favoriet. De Brabander kreeg echter heel wat te stellen met diverse Belgen. Quinten Hermans was de vroege aanvaller die vanaf de start vaart maakte. Van der Poel kon goed volgen en nam zelf in de derde ronde het initiatief. Hij versnelde, maar slaagde er niet in los te komen.

Iserbyt, die dit seizoen indruk maakte met overwinningen in de wereldbeker, plaatste een pittige demarrage in de vierde van de zeven af te leggen ronden en dwong Van der Poel tot een grote inspanning. Iserbyt raakte even uit balans in een kuil, waarna Van der Poel weer aansloot. Vrijwel meteen nam Michael Vanthourenhout de aanval over, waarna Van der Poel opnieuw in de achtervolging moest.

Met ingaan van de laatste ronde zat Van der Poel allerminst comfortabel, met Iserbyt, Vanthourenhout, Hermans en Sweeck nog dicht op zijn wiel. De matador van het veldrijden, die ook tot de wereldtop behoort in het mountainbiken en wielrennen op de weg, zette in de slotronde nogmaals zelf aan. Deze keer sloeg hij wel een gaatje, ook al beet Iserbyt goed van zich af. De kleine Belg kon niet meer voorkomen dat Van der Poel zijn hattrick aan Europese titels kon voltooien.

“Ik ben blij met de trui, maar makkelijk was het niet”, zei Van der Poel aan de meet. “Het was op dit parcours moeilijk het verschil te maken.”