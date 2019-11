Tsitsipas verslaat Medvedev in twee sets

Stefanos Tsitsipas is de ATP Finals gestart met een overwinning op Daniil Medvedev. De als zesde geplaatste Griek versloeg de als vierde geplaatste Rus in de Andre Agassi-groep in twee sets. In Londen werd het 7-6 (5) 6-4. Later op maandag neemt de Spanjaard Rafael Nadal het in dezelfde groep op tegen de Duitse titelverdediger Alexander Zverev.

Het was voor Tsitsipas de eerste keer dat hij van Medvedev won. De vorige vijf partijen, drie in 2018 en twee in 2019, moest hij de zege steeds aan de Rus laten.