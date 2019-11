Haarhuis: erg teleurstellend begin in Daviscup

Daviscupcaptain Paul Haarhuis oordeelde dat het debuut van zijn team op de Daviscup Finals “erg teleurstellend” was verlopen. Ondanks een zege van Robin Haase in het enkelspel verloor Oranje met 2-1 van Kazachstan. Vooraf werd door de tennissers zelf gesteld dat het openingsduel gewonnen moest worden om de volgende fase van het landentoernooi te bereiken.

“Het scenario was niet ongunstig; een partij pakken in de single en dan toeslaan in het dubbelspel. De dubbel is alleen geen zekerheid, want dat zie je ook bij andere wedstrijden. Wij hebben in het dubbelspel weinig kansen gehad en dat heeft Kazachstan afgedwongen”, zei Haarhuis.

“Wij moeten tegen Groot-BrittanniĆ« een hele hoge berg beklimmen om verder te komen en uiteindelijk in de kwartfinales te komen. Wij gaan vanavond met het team rond de tafel zitten.”

Haarhuis besloot op het laatste moment Haase te laten spelen in het dubbelspel en dat ging ten koste van Wesley Koolhof. “Ik had alle opties in mijn hoofd, maar nog niets stond vast. Bij een mindere partij van Robin tegen Boeblik gaat hij met een heel ander gevoel de baan af. Haase stond lekker te spelen in de single en heeft ook veel ervaring in de Davis Cup. Dat neem je allemaal mee in je beslissing”, zo lichtte Haarhuis zijn keuze toe.

“Ik was niet verrast door Kazachstan. Wij hoopten op de dubbels, maar eigenlijk zijn we nooit echt in de wedstrijd gekomen. Die dubbel was juist een heel belangrijke partij”, aldus Haase, die ook nog even terugkeek op zijn zege in het enkelspel. “Over mijn eigen niveau was ik tevreden. Ik was hongerig en het was ook een bewijs dat ik het nog kan.”

Het duel tussen Nederland en de Britten begint woensdag om 11.00 uur.