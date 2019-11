Tennissers uitgeschakeld in Daviscup

De Nederlandse tennissers hebben tijdens de Daviscup Finals ook hun tweede ontmoeting verloren, waardoor uitschakeling een feit is. Groot-Brittannië was in Madrid met 2-1 te sterk voor Oranje. In het beslissende dubbelspel redden Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer het niet tegen Jamie Murray en Neal Skupski: 4-6 6-7 (6).

Eerder op de dag had Tallon Griekspoor in het eerste enkelspel in een spannende driesetter verloren van Andy Murray en had vervolgens Robin Haase in drie sets gewonnen van Daniel Evans.

Na de 2-1-nederlaag tegen Kazachstan op dinsdag moest Nederland ruim winnen van de Britten om nog kans te maken op een plek bij de beste acht van de finaleweek van het landentoernooi. Alleen de zes groepswinnaars en de twee beste nummers 2 gaan door naar de kwartfinales.