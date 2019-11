Canadese tennissers naar eindstrijd Daviscup

Canada heeft zich als eerste land verzekerd van een plek in de eindstrijd van de Daviscup Finals. De Canadese tennissers waren in Madrid in een spannende ontmoeting Rusland met 2-1 de baas.

De ervaren dubbelspeler Vasek Pospisil en Denis Shapovalov haalden in het dubbelspel het beslissende punt binnen. Pospisil/Shapovalov versloeg de Russen Karen Chatsjanov en Andrej Roeblev met 6-3 3-6 7-6 (5). Vrijdag won het duo Chatsjanov/Roeblev nog het dubbelspel tegen Servië, door tegen Novak Djokovic en Viktor Troicki drie wedstrijdpunten weg te werken.

Roeblev had de Russen nog aan de leiding gebracht door Pospisil te kloppen in het enkelspel (6-4 6-4). Shapovalov dwong vervolgens een beslissend dubbelspel af door Chatsjanov in een spannende driesetter te verslaan: 6-4 4-6 6-4.

In de finale is zondag Spanje of Groot-Brittannië de tegenstander van de Canadezen, die nooit eerder in de eindstrijd van het landentoernooi stonden.