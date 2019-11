Schopman weg als bondscoach hockeysters VS

Janneke Schopman werkt niet langer als bondscoach van de Amerikaanse hockeysters. De bond heeft de samenwerking met de 42-jarige Noord-Hollandse beëindigd. Schopman had ‘Team USA’ bijna drie jaar onder haar hoede. Ze wist de Amerikaanse vrouwen niet naar de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio te leiden.

De voormalig aanvoerster van Oranje, die deel uitmaakte van de ploeg die in 2004 olympisch zilver pakte en vier jaar later goud won in Peking, werkte sinds 2014 in de Verenigde Staten. Eerst als assistent-bondscoach en hoofdtrainster van de ploeg voor speelsters onder 21 jaar. Eind 2016 werd Schopman gepromoveerd tot hoofdcoach van de A-ploeg.

De Amerikaanse hockeysters eindigden als vijfde op de Olympische Spelen van 2016. Op de Pan Amerikaanse Spelen van dit jaar bleef de ploeg van Schopman echter steken in de halve finales. Alleen de winnaar van het toernooi, Argentinië, plaatste zich voor Tokio 2020. Vorig jaar beleefden de Amerikaanse hockeysters ook al een teleurstellend WK in Londen, waar ze in de groepsfase werden uitgeschakeld.