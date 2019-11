Wielrenster De Vuyst test positief

De Belgische wielrenster Sofie De Vuyst, die in het afgelopen seizoen voor het Nederlandse team Parkhotel Valkenburg reed, is positief bevonden bij een dopingcontrole buiten wedstrijdverband. “Tot mijn grote verbijstering kreeg ik het bericht dat er exogene steroïden in mijn urinestaal aanwezig zouden zijn”, liet ze weten. “Ik ben er helemaal kapot van, de ergst mogelijke nachtmerrie is me overkomen.”

De Vuyst staat naar eigen zeggen voor een raadsel. “Ik schreeuw mijn onschuld uit, al besef ik dat ik op veel ongeloof zal stuiten. Maar ik ga er alles aan trachten te doen om mijn onschuld aan te tonen en mijn naam te zuiveren.”

De renster zei te beseffen dat haar een moeilijke tijd te wachten staat. “Dat ook mijn ploeg Parkhotel Valkenburg op deze manier negatief in de aandacht komt, raakt me persoonlijk.”

De ploegleiding heeft De Vuyst meteen op non-actief gezet. “Het management van het team betreurt ten zeerste dit nieuws te ontvangen van een van onze rensters. Als team distantiëren wij ons volledig van dit mogelijk vergrijp. We hopen desalniettemin dat De Vuyst haar naam spoedig kan zuiveren.”

De Vuyst won dit jaar de Brabantse Pijl. De 32-jarige Belgische werd begin deze maand uitgeroepen tot Flandrienne van het Jaar, de prijs voor de beste wielrenster van het jaar in Vlaanderen. Voor volgend seizoen heeft ze een contract ondertekend bij Mitchelton-Scott.