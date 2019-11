Latifi nieuwe coureur Formule 1-team Williams

Het Britse Formule 1-team Williams heeft voor volgend seizoen de Canadees Nicholas Latifi aangesteld als wedstrijdcoureur. Hij zal samen met de Brit George Russell de twee stoeltjes van de renstal in 2020 bezetten. Latifi vervangt de Pool Robert Kubica, die komend weekeinde in Abu Dhabi zijn laatste race rijdt voor Williams.

De 24-jarige Latifi was al reserverijder bij Williams. Hij mocht afgelopen seizoen al zes keer de eerste vrije training afwerken in de bolide van de Britse renstal. Hij kwam als racer uit in de Formule 2, waarin hij met nog één raceweekeinde voor de boeg op de tweede plaats in het kampioenschap staat.

Williams maakt een zeer moeizaam seizoen door. De auto’s waren verreweg de langzaamste in het veld. Kubica wist dit jaar in de Grote Prijs van Duitsland het enige WK-punt te scoren voor het team.