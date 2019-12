Veldrijder Van der Poel ook in Mol de beste

Veldrijder Mathieu van der Poel heeft ook de Zilvermeeuwcross in het Belgische Mol gewonnen. Het betekende voor Van der Poel zijn tiende overwinning in evenzoveel optredens dit seizoen. Zaterdag was de wereldkampioen ook al de beste in Kortrijk, in een veldrit om de DVV Trofee. In Mol was er voor de Nederlander van Corendon-Circus alleen eer en een flink startgeld te halen.

Van der Poel rijdt een beperkt programma dat na het WK op 2 februari eindigt. Daardoor zijn de klassementen van wereldbeker, Superprestige en DVV Trofee voor hem van ondergeschikt belang. Maar de wedstrijden waar Van der Poel start hebben tot nu toe hetzelfde beeld laten zien: dat van een renner die ver boven de anderen uitsteekt. In Mol, waar veel van zijn concurrenten ontbraken, was er zo waar nog enige spanning nadat Van der Poel een keer onderuit ging in de voorlaatste ronde. Maar de zege kwam niet in gevaar. De Belg Tom Meeusen werd tweede. David van der Poel zorgde met de derde plaats voor een volledig Corendon-podium.