Kamminga en Toussaint trekken vorm door op EK

Zwemmer Arno Kamminga heeft zich bij de EK kortebaan in Glasgow als eerste geplaatst voor de halve finales van de 100 meter schoolslag. De 24-jarige Katwijker tikte in zijn serie aan in 56,71 seconden. De houder van het Nederlands record (56,20) was daarmee een halve seconde sneller dan de nummer 2, de IJslander Anton Sveinn McKee: 57,21.

Kamminga pakte in het 25-meterbad in Glasgow al brons op de 50 school en goud op de 200 school. Op beide afstanden zwom hij Nederlands records.

Kira Toussaint, die ook al wekenlang in grote vorm verkeert, kwalificeerde zich als derde voor de finale van de 200 meter rugslag die vrijdagavond op het programma staat. De rugslagspecialiste veroverde donderdag goud op de 100 meter.

Toussaint had in haar serie nauwelijks tegenstand en hoefde dus niet voluit te gaan. Met 2.04,64 bleef ze niet alleen boven haar persoonlijk record (2.03,59), maar ze gaf ook flink wat toe op de Italiaanse Margherita Panziera en Darina Zevina uit Oekraïne, die in de laatste serie aantikten in respectievelijk 2.02,88 en 2.03,35.

Toussaint plaatste zich even later met Tamara van Vliet, Femke Heemskerk en Valerie van Roon ook voor de finale van de 4×50 vrij. Het Nederlandse kwartet was de snelste in de series met 1.35,66.

Jesse Puts plaatste zich voor de halve finales van de 50 vrij. De wereldkampioen kortebaan van 2016 op dit sprintnummer zette met 21,46 de elfde tijd neer. Puts was vier tienden langzamer dan de Fransman Florent Manaudou. Arjan Knipping liep op de 200 wissel een finaleplaats mis. Hij eindigde met 1.55,99 als zestiende in de series. Knipping werd donderdag vijfde op de 400 wissel.