Groener: duel met Oranje altijd bijzonder

Voor de vierde keer neemt Henk Groener het als bondscoach van de Duitse handbalsters op tegen Oranje, de ploeg die hij tot en met de Spelen van Rio 2016 onder zijn hoede had. “We kennen elkaar goed, veel Nederlandse speelsters komen ook uit in de Bundesliga. Maar het blijft voor mij toch altijd een bijzonder duel”, zei Groener een dag voordat beide teams zich in het eerste duel uit de hoofdronde van het WK in Japan treffen.

Zijn balans tegen Nederland is nog steeds negatief met twee nederlagen en één overwinning, die laatste in een vriendschappelijk duel. Vorig jaar stonden beide teams op het EK in Frankrijk tegenover elkaar en won Oranje met 27-21.

Beide teams betrokken zaterdag hetzelfde hotel in Kumamoto. “Natuurlijk worden er over en weer wat plaagstootjes uitgedeeld, maar het is gezonde concurrentie en het blijft vriendelijk”, vertelde Groener, wiens contract voor het WK al werd verlengd tot het einde van 2021.

In Frankrijk werd Nederland op het EK derde, waar Groener met Duitsland het toernooi als tiende afsloot. “Maar we zijn sinds die tijd gegroeid, het verschil is kleiner”, aldus Groener. Het duel begint zondag om 10.00 uur.