WADA straft Rusland zwaar voor dopingschandaal

Rusland mag de komende vier jaar niet aan Olympische Spelen en WK’s deelnemen. Dat heeft wereldantidopingbureau WADA maandag in Lausanne besloten, bevestigt een woordvoerder. Het WADA neemt daarmee een advies over van de commissie die onderzoek deed naar dopingpraktijken in Rusland.

Daaruit kwam naar voren dat er ook na de bewezen fraude in de atletiek en tijdens de Winterspelen van Sotsji nog steeds sprake is geweest van grootscheepse dopingfraude in de Russische sport. De beslissing wordt later op maandag toegelicht. De kans is groot dat Rusland in beroep gaat bij het sporttribunaal CAS.

De straf houdt in dat Rusland niet aanwezig is op de Olympische Spelen van Tokio 2020 en de Winterspelen van Peking 2022. Wel is de kans groot dat Russische sporters die aantoonbaar ‘schoon’ zijn daar mogen uitkomen onder neutrale vlag. Zo gebeurde dat ook in 2018 bij de Winterspelen van Pyeongchang. De schorsing geldt voor WK’s in alle sporten, dus ook voor het WK voetbal van 2022 in Qatar.

Het besluit werd unaniem genomen door het uitvoerend comité van het WADA. Een onderzoekscommissie had de straf aanbevolen. Volgens die commissie is overtuigend bewezen dat het land heeft geknoeid met urine- en bloedmonsters en datagegevens, die het na een bijzonder moeizaam proces had verkregen uit het dopinglaboratorium in Rusland. Alles met de bedoeling om het gebruik van doping te verdoezelen.

Rusland werd al in 2015 geschorst wegens grootscheeps dopinggebruik in de Russische sport en met name bij de Olympische Spelen van Sotsji in 2014. In september 2018 besloot WADA deze schorsing onder voorwaarden op te heffen. Een van die voorwaarden was volledige inzage in gegevens van het dopinglab in Moskou.

Een uitsluiting van vier jaar zou ook betekenen dat Rusland zich niet kandidaat kan stellen voor de Olympische Spelen van 2032. Deelname aan het EK voetbal 2020, waarbij enkele wedstrijden in Sint-Petersburg worden gespeeld, komt niet in gevaar.