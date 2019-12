Sunweb ziet grootste kansen in klassiekers

Team Sunweb richt zijn pijlen in 2020 op succes in de klassiekers. Volgens teambaas Iwan Spekenbrink heeft de WorldTourploeg daar met de Australiër Michael Matthews, de Belgische nieuwkomer Tiesj Benoot en de Deen Søren Kragh Andersen de grootste kansen op succes. “Als je naar deze selectie renners kijkt, dan zitten daar de kansen”, zegt hij. “En we willen succesvol zijn in de sprints.”

Sunweb presenteerde in Amsterdam de WorldTourploeg, de vrouwenploeg en het talententeam voor 2020. Naast Benoot heeft de ploeg die op een Duitse licentie rijdt vooral jonge talenten als versterking. Daarnaast zag Spekenbrink zijn kopman Tom Dumoulin vertrekken naar Jumbo-Visma. “De kopman waarmee je vorig jaar voor de zege in de Tour de France wilde gaan is er niet meer, dat betekent dat je de dingen anders moet invullen”, geeft hij toe. “De lange termijn is hetzelfde. We hebben nog steeds goede renners maar het is niet reëel om nu te zeggen dat we de Tour gaan winnen.”