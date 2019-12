Honkballer Gregorius van Yankees naar Phillies

Honkballer Didi Gregorius zet zijn carrière in de Amerikaanse Major League Baseball voort bij Philadelphia Phillies. De in Amsterdam geboren korte stop heeft volgens diverse media een contract voor een jaar getekend bij de ploeg van manager Joe Girardi. Hij gaat naar verluidt 14 miljoen dollar verdienen, omgerekend 12,6 miljoen euro.

Gregorius (29) speelde de afgelopen vijf jaar bij New York Yankees. Die club besloot hem geen nieuwe aanbieding te doen, waardoor hij vrij was naar een andere club uit te kijken. Bij de Phillies wordt Gregorius herenigd met Girardi, de coach die hem in 2015 naar de Yankees haalde en in oktober werd aangesteld bij de Phillies.

De Amsterdammer miste afgelopen seizoen veel wedstrijden door een slepende elleboogblessure.