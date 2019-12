Top 10-tennisser Bautista Agut speelt toernooi Rotterdam

Roberto Bautista Agut maakt half februari zijn opwachting op het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam. De 31-jarige Spanjaard, de nummer 9 van de wereld, is de vierde tennisser uit de top tien die meedoet aan de 47e editie.

Eerder werden al Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas en Gaël Monfils, respectievelijk de nummer 5, 6 en 10 van de wereld, vastgelegd door het indoortoernooi.

“Bautista Agut is een ongelooflijk sterke speler, die we al eerder in Rotterdam in actie zagen. Zijn recente winst met Spanje in de Davis Cup, ondanks tragische gebeurtenissen in zijn privéleven die week, toont waarom hij in de top tien van de wereld terug te vinden is”, zei toernooidirecteur Richard Krajicek over de deelname van Bautista Agut, die ook in 2015 (tweede ronde) en 2016 (kwartfinale) meedeed.

Het toernooi, dat van 10 tot en met 16 februari plaatsvindt, maakte tevens bekend dat Fabio Fognini zijn debuut gaat maken. De Italiaanse nummer 12 van de wereldranglijst gaf de voorbije jaren de voorkeur aan graveltoernooien.