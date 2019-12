Bucks evenaren beste start in basketbalcompetitie NBA

Milwaukee Bucks heeft bij New York Knicks een clubrecord in de Amerikaanse basketballiga NBA geëvenaard. De koploper van de Eastern Conference boekte in Madison Square Garden de 26e zege in de dertigste competitiewedstrijd (123-102). In het seizoen 1971-1972 zetten de Bucks onder aanvoering van Kareem Abdul-Jabbar en Oscar Robertson voor de eerste keer zo’n ijzersterke serie neer vanaf de seizoensstart in de NBA.

Giannis Antetokounmpo blonk uit bij de bezoekers uit Milwaukee. Hij bracht 22 punten, 11 rebounds en 10 assists op zijn naam. Het was zijn derde triple-double in dit seizoen.

De Knicks, die voor eigen publiek niet één keer op voorsprong kwamen, leden de vijfde nederlaag in acht duels onder interim-coach Mike Miller.

James Harden was de grote man bij Houston Rockets in de gewonnen uitwedstrijd tegen Phoenix Suns (125-139). Hij was goed voor 47 punten, 6 rebounds en 7 assists. Harden liet liefst negen driepunters noteren. Met 30 punten en 10 assists was ploeggenoot Russell Westbrook eveneens op dreef.