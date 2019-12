Van Gerwen op WK darts snel klaar met Evans

Michael van Gerwen is overtuigend doorgedrongen tot de achtste finales van het WK darts in Londen. De titelverdediger uit Vlijmen gaf zijn tegenstander Ricky Evans weinig kans en won na een half uur met 4-0 in sets.

Van Gerwen moest na zijn eerste partij op 14 december tegen landgenoot Jelle Klaasen meer dan een week wachten op zijn volgende optreden. In de partij in de derde ronde tegen Evans ging het razendsnel. Beide darters hielden een hoog tempo aan en daarin was de drievoudig wereldkampioen op de beslissende momenten net wat scherper. In de vijfde leg van de vierde set gooide Van Gerwen bij zijn eerste kans op de zege 118 uit.

In de achtste finale treft ‘Mighty Mike’ Stephen Bunting uit Engeland.