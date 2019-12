Volleyballer Jorna mist olympisch kwalificatietoernooi

Volleyballer Gijs Jorna doet begin januari niet met Oranje mee aan het olympisch kwalificatietoernooi in Berlijn. De passer/loper van het Franse Toulouse is geblesseerd. “Ik heb een verstopping in de ader van mijn slagarm. In overleg met de vaatchirurg heb ik besloten niet te volleyballen totdat dit probleem is verholpen. Er is een kleine ingreep nodig, en daarna moet ik een paar weken herstellen”, aldus Jorna.

In de selectie van veertien spelers is wel plaats voor Jelte Maan en Tim Smit. Maan kwam tot en met 2015 bijna tweehonderd keer uit voor Oranje. De 33-jarige volleyballer van Maaseik kreeg eerst een hernia, daarna een zware enkelblessure en vervolgens kwam hij niet meer in actie voor het nationale team. Middenblokkeerder Smit miste afgelopen zomer het Europees kampioenschap wegens een blessure.

Nederland speelt in de groepsfase van het olympisch kwalificatietoernooi tegen Servië, Bulgarije en Frankrijk.