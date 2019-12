Tennisser Murray meldt zich af voor Australian Open

De Schotse tennisser Andy Murray heeft zich afgemeld voor de Australian Open. De drievoudig grandslamwinnaar heeft te veel last van een blessure aan zijn bekken. Onder meer de BBC meldt het nieuws.

De 32-jarige Murray zou volgende maand in Melbourne zijn rentree maken in een grand slam. Vorig jaar werd hij al in de eerste ronde van de Australian Open uitgeschakeld en deelde hij mede dat zijn tenniscarrière over was. Een slepende heupblessure deed te veel pijn.

Na een operatie aan het gewricht pakte hij toch weer het racket op en begon Murray aan een voorzichtige comeback. Hij speelde afgelopen maanden weer een aantal toernooien, won zelfs het toernooi in Antwerpen en was ook van de partij tijdens de finaleweek in de Daviscup. Daar won hij van Tallon Griekspoor in het duel tussen Groot-Brittannië en Nederland. Dat was zijn laatste wedstrijd voor het bekkenprobleem zich aandiende.