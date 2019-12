Tennisster Sjarapova maakt rentree in Brisbane

Tennisster Maria Sjarapova maakt komende week in Brisbane haar rentree. De 32-jarige Russin, afgezakt naar de 133e plek op de wereldranglijst, kwam sinds de US Open niet meer in actie. Sjarapova kondigde in een filmpje aan dat ze haar nieuwe seizoen begint in de Australische stad, waar ook Kiki Bertens in actie komt. De Russin heeft een wildcard gekregen van de organisatie.

“Hallo iedereen in Brisbane, ik heb jullie zo gemist”, zegt de voormalig nummer 1 van de wereld. “Ik kijk er naar uit om het jaar 2020 op jullie toernooi, in jullie stad te beginnen. Tot over een paar dagen.” Sjarapova kwam dit jaar vanwege aanhoudende schouderklachten slechts sporadisch in actie. De vijfvoudig grandslamkampioene begon 2019 in de Chinese stad Shenzhen, waarna ze op de Australian Open de vierde ronde haalde. Sjarapova moest Roland Garros overslaan, op Wimbledon en de US Open strandde ze al in de eerste ronde.