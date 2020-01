Noorse skispringer Lindvik verrast in Garmisch-Partenkirchen

De Noorse skispringer Marius Lindvik heeft tegen de verwachtingen in de tweede wedstrijd van de Vierschansentournee op zijn naam geschreven. De 21-jarige Lindvik maakte op nieuwjaarsdag in Garmisch-Partenkirchen een einde aan de zegereeks van de Japanner Ryoyu Kobayashi, die tijdens de vorige editie alle wedstrijden had weten te winnen. Kobayashi was zondag ook de beste in de eerste wedstrijd, gehouden in Oberstdorf.

Lindvik maakte het verschil met zijn eerste sprong, met een afstand van liefst 143,5 meter. Bij zijn tweede poging kwam hij tot 136 meter. De Noor kwam uit op een puntentotaal van 289,8. Hij liet de Duitser Karl Geiger achter zich. Geiger kwam voor eigen publiek uit op 285 punten, één meer dan de Pool Dawid Kubacki. Kobayashi moest ditmaal genoegen nemen de vierde plek: 282,1 punten.

De wedstrijd gaat zaterdag verder met de wedstrijd in Innsbruck en wordt twee dagen later afgesloten in Bischofshofen.