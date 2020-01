Venus Williams meldt zich af voor tennistoernooi Brisbane

De Amerikaanse tennisster Venus Williams stelt haar seizoensstart met een week uit. De 39-jarige veterane, zevenvoudig grandslamwinnares, heeft zich afgemeld voor het toernooi in het Australische Brisbane, dat 6 januari begint.

Ze heeft een achterstand in haar training opgelopen, gaf Williams als verklaring. Ze hoopt wel mee te doen in het toernooi van Adelaide, dat een week later begint.

Het Brisbane International is dit jaar sterk bezet; de top drie van de wereldranglijst doet mee, te weten de Australische Ashleigh Barty, de Tsjechische Karolina Pliskova en de Japanse Naomi Osaka. Ook Kiki Bertens, nummer negen van de wereld, opent haar tennisjaar in Brisbane.