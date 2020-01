Veldrijdster Alvarado verbaast ook zichzelf met opmars

Een jaar geleden liet Ceylin del Carmen Alvarado (21) zich voor het eerst aan het grote publiek zien. De Nederlandse veldrijdster, geboren in de Dominicaanse Republiek, schreef toen in Brussel – tegen alle verwachtingen in – een wedstrijd om de DVV Trofee op haar naam. Zondag keert ze terug op de plek waar haar opmars begon.

“Ik heb het best wel druk. Het mag altijd wel wat minder, naast alle wedstrijden en trainingen. Maar het went wel”, zei Alvarado bij de drukbezochte presentatie van Alpecin-Fenix, waar ook Mathieu van der Poel onder contract staat.

Veel aandacht ging uit naar Van der Poel, onlangs uitgeroepen tot Sportman van het Jaar, maar ook Alvarado staat steeds meer in de schijnwerpers. De Rotterdamse behoort, getuige haar grote zeges in onder meer Koksijde, begin 2020 tot de wereldtop in het veld.

“Ik had zelf niet verwacht dat ik vorig jaar al zou doorbreken. Eigenlijk had ik gehoopt op dit jaar, maar het kwam een jaartje eerder”, aldus Alvarado. “Ik heb een heel goede zomer gedraaid, met een nieuwe trainer. In een heel korte periode heeft mij me, dankzij een heel gericht programma, veel stappen laten maken. Mijn uithoudingsvermogen is bijvoorbeeld enorm verbeterd, waardoor ik de ‘powerrondjes’ makkelijk aankan.”

Alvarado kwam op haar vijfde vanuit de Dominicaanse Republiek naar Nederland, omdat “de leefomgeving hier beter was”. Vader Rafael was een fietsliefhebber en zette zijn dochter op de fiets. “Om de winter door te komen had ik twee keuzes: baanwielrennen of veldrijden. “En op de baan vond ik echt niets”, zei Alvarado, lachend. “En de liefde voor het veld was altijd iets groter dan voor de weg.”

Die liefde voor het veldrijden moet volgende maand leiden tot een wereldtitel in het Zwitserse Dübendorf. Niet bij de elite, maar bij de beloftes. Alvarado, vorig jaar derde op het WK, wil nog profiteren van haar leeftijd. Alvarado: “Ik moet zeggen dat het wel begint te kriebelen, maar mijn keuze staat wel vast.”

Voorlopig blijft veldrijden de hoofdmoot, al sluit ze niet uit ooit serieus voor het wegwielrennen te gaan. En ook het mountainbiken is later in haar loopbaan een serieuze optie, met het oog op de Olympische Spelen van 2024. “De Spelen van Tokio komen te vroeg, daar heeft Nederland helemaal geen plekken voor. Parijs over vier jaar is een doel. Maar eerst wil ik dit jaar wereldkampioen worden in het veld en weer wat stapjes zetten.”