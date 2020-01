Beachvolleyballers Brouwer/Meeuwsen pakken indoortitel

Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben de nationale titel bij het NK indoor gegrepen. Het als eerste geplaatste duo versloeg in de finale in Aalsmeer Christiaan Varenhorst en Steven van de Velde, de nummers 2 van de plaatsingslijst: 21-17 21-17.

De titel bij de vrouwen ging naar het gelegenheidsduo Madelein Meppelink en Emi van Driel. Het koppel was in de finale in twee sets te sterk voor Katja Stam en Raisa Schoon: 21-17 21-18. “Het was superleuk om hier te kunnen spelen met Emi”, zei Meppelink, die normaal een duo vormt met Sanne Keizer.