Veldrijdster Van Anrooij (17) naar topteam Telenet

Veldrijdster Shirin van Anrooij rijdt vanaf komend seizoen voor Telenet Baloise Lions. De Belgische topploeg van manager Sven Nys maakte maandag de komst van het 17-jarige talent uit het Zeeuwse Kapelle bekend. Van Anrooij komt nog uit in de beloftencategorie, maar blinkt af en toe al uit tussen de elitevrouwen.

Zo werd ze zaterdag nog derde achter haar landgenotes Ceylin del Carmen Alvarado en Yara Kastelijn in de cross van Gullegem. Bij Telenet treft ze onder anderen Nederlands kampioene Lucinda Brand en de Belgische Ellen Van Loy. “Ik heb het fietsen sinds mijn achtste altijd gecombineerd met andere sporten als triatlon en atletiek, maar ga me er de komende jaren wel meer op toeleggen. Ik voel dat ik me in het veld al goed kan weren tussen de elitevrouwen”, aldus Van Anrooij, die in wereldbekerwedstrijden al drie keer in de top tien finishte.