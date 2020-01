Tennisster Bertens naar laatste vier dubbelspel in Brisbane

Tennisster Kiki Bertens heeft de halve finales bereikt van het dubbeltoernooi in Brisbane. Dat deed de Nederlandse samen met de Australische Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld in het enkelspel. Bertens en Barty waren in twee sets te sterk voor het Amerikaans/Chinese duo Nicole Melichar en Xu Yifan, dat als tweede was geplaatst in de Australische stad: 6-3 6-2.

Bertens is ook nog actief in het enkelspel. Daarin treft ze donderdag in de tweede ronde de Estse Anett Kontaveit. Zoals meer tennissers en tennissters, doneert Bertens voor elke ace die ze deze week slaat 100 dollar voor de slachtoffers van de bosbranden in Australiƫ. Barty stelt zelfs haar hele prijzengeld in Brisbane beschikbaar voor hulp.