Volleybalsters verliezen laatste groepsduel op OKT van Polen

De Nederlandse volleybalsters hebben hun derde wedstrijd op het olympisch kwalificatietoernooi verloren. Polen troefde Oranje in het Omnisport van Apeldoorn af met 3-1 (20-25 23-25 25-23 23-25). De nederlaag heeft geen grote gevolgen, want de Nederlandse ploeg had zich door de overwinningen op Azerbeidzjan en Bulgarije al verzekerd van een plek in de halve finales.

De kans is wel groot dat Polen groepswinnaar wordt. De nummer vier van het afgelopen EK eindigt boven Nederland als het vrijdag wint van het op papier zwakke Azerbeidzjan. De halve finales zijn zaterdag. De winnaar van het OKT verdient het ticket naar de Spelen van Tokio komende zomer.

Beide ploegen waren aan elkaar gewaagd en presenteerden het publiek een fraaie wedstrijd, waarin Polen de eerste twee sets won. Oranje knokte zich terug in de wedstrijd door het derde bedrijf te winnen en was ook dicht bij de winst van de vierde set, maar de Poolse ploeg drukte effectief door.