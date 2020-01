Volleybalsters tegen Duitsland in halve finales

De Nederlandse volleybalsters treffen zaterdag Duitsland in de halve finale van het olympisch kwalificatietoernooi in Apeldoorn. Nadat Polen vrijdagavond twee sets had gewonnen van Azerbeidzjan belandde Oranje definitief op de tweede plaats in groep A. Duitsland had zich eerder op de dag met winst op Kroatië (3-0) verzekerd van de eerste plaats in de andere groep. Het duel begint zaterdag om 17.15 uur.

’s Avonds komen Polen en Turkije in actie in de andere halve finale. De Turkse vrouwen, gecoacht door voormalig Oranje-bondscoach Giovanni Guidetti, hadden de grootste moeite met België. Het duel kende pas na vijf sets een winnaar.

Oranje verloor donderdag met 3-1 van Polen, maar had eerder al Azerbeidzjan en Bulgarije met 3-0 verslagen. Steraanvaller Lonneke Sloetjes speelde alleen de openingswedstrijd. Door ziekte ontbrak ze tegen Bulgarije waarna bondscoach Gianni Caprara de ‘diagonaal’ tegen Polen uit voorzorg aan de kant hield.