Serena Williams heeft het tennistoernooi van Auckland op haar naam gebracht. Het is voor de Amerikaanse haar eerste titel sinds de Australian Open in 2017. Ze versloeg in Nieuw-Zeeland in de finale haar landgenote Jessica Pegula met 6-3 6-4.

De 38-jarige Williams heeft nu 73 titels op haar erelijst staan. Ze was in 1999 voor het eerste succesvol op de WTA Tour.