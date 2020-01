Schaatsers Krol en Verbij buigen diep voor Koelizjnikov

Thomas Krol heeft bij de EK afstanden in Heerenveen op de 1000 meter zijn meerdere moeten erkennen in Pavel Koelizjnikov. De 27-jarige schaatser van Team Jumbo-Visma reed met 1.07,82 zijn beste seizoenstijd, maar dat was lang niet snel genoeg om de titelverdediger uit Rusland van goud af te houden. Koelizjnikov zegevierde in grootste stijl met een indrukwekkend baanrecord: 1.07,09.

In de laatste rit wist wereldkampioen Kai Verbij met een tijd van 1.08,38 brons veilig te stellen. Zijn tegenstander en ploeggenoot Dai Dai Ntab finishte als zesde (1.08,92).