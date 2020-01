Haase start tennisjaar met nederlaag in Bangkok

Robin Haase is het nieuwe jaar niet goed begonnen. De 32-jarige tennisser uit Den Haag verloor maandag in de tweede ronde van het challengertoernooi van Bangkok van zijn Italiaanse leeftijdgenoot Andrea Arnaboldi, de huidige nummer 304 van de wereld. Het werd 3-6 6-3 1-6. Haase, als derde geplaatst, hoefde in de eerste ronde niet in actie te komen.

Haase verkoos het toernooi in Bangkok boven de kwalificaties voor de Australian Open, het grandslamtoernooi dat over een week begint. De Nederlander doet volgende week ook mee aan een ander challengertoernooi in Bangkok.

Haase kende een slecht jaar en is op de mondiale ranking afgezakt naar plaats 161. In februari mag hij op basis van een wildcard meedoen aan het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam.