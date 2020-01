Wielrenner Froome mag op vijfde Tourzege jagen

Chris Froome mag deze zomer op zijn vijfde eindzege in de Tour de France jagen. De Britse wielrenner is aangewezen als een van de drie kopmannen van Team Ineos. Dat zei teambaas Dave Brailsford in een vooruitblik op het wielerjaar.

Froome miste vorig jaar de Tour door een zware val in het Critérium du Dauphiné, waarbij hij een dijbeen, heup, elleboog, ribben en een nekwervel brak. Zijn herstel verloopt naar zijn zeggen voorspoedig.

De Colombiaan Egan Bernal verdedigt zijn titel in de Tour en Geraint Thomas, de winnaar van 2018, richt zich ook op de Ronde van Frankrijk, die op 27 juni begint in Nice.

Richard Carapaz is aangewezen als de kopman voor de Giro d’Italia. De renner uit Ecuador is nieuw in de Britse wielerploeg. Hij won vorig jaar de Ronde van Italië in dienst van het Spaanse Movistar.

Brailsford kondigde verder aan dat de Australische wereldkampioen tijdrijden Rohan Dennis ook de Giro rijdt. Zijn ultieme doel is goud op de olympische tijdrit in Tokio.