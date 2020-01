‘Russische sporters nemen ‘gewoon’ deel aan Spelen Tokio’

Het sporttribunaal CAS moet zich buigen over de zware sancties voor dopingfraude die het mondiale antidopingbureau WADA wil opleggen aan Rusland. Dat wordt een tijdrovend proces, verwacht Herman Ram, de directeur van de Dopingautoriteit.

“Ik schat in dat het CAS de sancties gaat bevestigen. Daar ligt het niet aan. Maar ik acht de kans dat dat besluit voor de zomer valt niet erg groot”, aldus Ram. Als hij gelijk krijgt, zullen de Russische sporters deze zomer gewoon onder Russische vlag meedoen aan de Olympische Spelen.

WADA legde in december de Russische sport een schorsing van vier jaar op wegens omvangrijke dopingfraude. Het bureau acht overtuigend bewezen dat Rusland heeft geknoeid met urine- en bloedmonsters en datagegevens om het gebruik van doping te verdoezelen. De sancties houden onder meer in dat sporters vier jaar lang niet onder de Russische vlag mogen deelnemen aan Olympische Spelen en WK’s in alle sporten.

Rusland is het niet eens met de sancties en heeft via het antidopingbureau Rusada beroep aangetekend. WADA heeft de zaak voorgelegd aan het hof van sportarbitrage in Lausanne. “Het is de eerste keer dat deze procedure wordt gevolgd en dat betekent dat het CAS nogal wat procedurele besluiten moet nemen. Dat zullen ze heel zorgvuldig willen doen en dat kost tijd”, aldus Ram, die deze dagen prominent aanwezig is op een internationale conferentie over antidopingbeleid in Vaals.

“Voor Rusland is dit uiteraard een cruciale zaak en de Russen zullen dan ook alles doen om de zaak te compliceren en te vertragen. Er zijn diverse manieren waarop dat kan. Denk alleen al aan het feit dat WADA 23 terabyte aan data in bezit heeft. Ik vermoed dat de Russen die graag allemaal willen bestuderen. Ook dat kost tijd.”

Ram ziet nog een vertragende factor. “Iedere partij die een belang heeft bij dit besluit kan zich in de procedure voegen. Dus ook alle individuele sporters. Er is dus een serieuze kans dat wellicht tientallen Russische sporters als belanghebbende partij gaan deelnemen aan dit proces.”

Vervolgens zal het CAS criteria moeten geven voor de beoordeling van ‘schone’ Russische sporters die eventueel onder neutrale vlag toch mogen deelnemen aan Spelen of WK’s. “Eveneens een tijdrovende aangelegenheid. Ik heb geen glazen bol, maar als je dit alles op een rij zet, dan acht ik de kans groot dat er geen besluit valt voor de zomer en dat Russische sporters dus ‘gewoon’ zullen deelnemen aan de Olympische Spelen van Tokio en dat het Russische volkslied ‘gewoon’ zal worden gespeeld als ze winnen.”

Ram benadrukt dat een vertraagd oordeel geen invloed heeft op de lengte van de schorsing. “Als het CAS-besluit na de Spelen in Tokio komt, en als de vier jaar uitsluiting bevestigd wordt, dan raakt het besluit niet meer Tokio, maar wel de Spelen van 2022 (Peking) en 2024 (Parijs).”